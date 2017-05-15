Сегодня – Международный День семьи

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понедельник
15.05.2017
15:22:45
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Сегодня – Международный День семьиПравительство Орловской области поздравило орловцев с праздником.
Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Международным днем семьи!
Семья – это связь времен, вековые традиции, первые уроки жизни и опыт многих поколений, ответственность и надежность.
В семье рождается личность, воспитывается труженик и патриот, находит поддержку творец и созидатель. Человек, познавший заботу и внимание близких, вырастает настоящим гражданином своей страны. Каждый, кто бережно поддерживает домашний очаг, выступает за мир и стабильность на нашей большой планете.
Правительство области является последовательным защитником интересов орловских семей, гарантируя весь комплекс законодательно установленной поддержки, делая все возможное, чтобы в регионе царило благополучие и согласие. У нас общая задача – последовательное социально-экономическое развитие государства, достойное будущее русского народа.
Дорогие друзья! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, теплом и счастливыми улыбками родных людей. Крепкого здоровья, чистого неба над головой, мудрости, терпения и всего самого доброго!
Правительство Орловской области
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