Новости версия для печати В Орле 16 мая в нескольких домах будет отключено водоснабжение Водоснабжение будет отключено в связи с проведением аварийно-ремонтных работ водопроводной сети.



Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, 16 мая с 9 до 16 часов в связи с проведением аварийно-ремонтных работ водопроводной сети будет прекращено водоснабжение по ул. Комсомольской в домах №№312, 316, 318 (детский сад №61), 324, 326, 328, 332, 338.





Орловское Информбюро

15 мая 2017 года







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