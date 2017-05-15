Новости версия для печати Исток реки Оки привели в порядок В субботнике приняли участие местные жители, сотрудники администрации Глазуновского района Орловской области, представители МЧС и управления лесами.



Это место является памятником природы, а сам исток был освящен еще в девяностых годах. В этом году заповедная территория станет одним из пунктов маршрута акции «Малые реки России».

Иван Иванов, начальник управления экологической безопасности и природопользования Орловской области: «В этом году географическим обществом России планируется проведение акции «Малые реки России», и они планируют приехать в это место и затем спуститься вниз по Оке до впадения в Волгу». У истока Оки часто бывают туристы. Людей привлекает красота природы и оригинальная парковая композиция – беседка, дорожки, деревянные скульптуры. Все это находится под присмотром местных жителей и ежегодно приводится в порядок.

Андрей Никитин, заместитель главы администрации Глазуновского района: «Проводится обновление тех сооружений, которые находятся на истоках реки Оки, а именно была сделана беседка, деревянные дорожки, скульптуры. Сам исток реки Ока он обновлен. Здесь не прекращаются работа, и ежегодно здесь наводится порядок, следим, убираем».





Мария Семак

15 мая 2017 года







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