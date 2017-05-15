Новости версия для печати Сегодня губернатор Вадим Потомский пригрозил отставками тем чиновникам, которые не справляются со своими профессиональными обязанностями Претензии главы региона, прозвучавшие на заседании регионального правительства, в первую очередь связаны с не освоением средств, выделенных федеральным бюджетом Орлу и районам.



Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Мною в ближайшее время будет предложена новая структура, штатное расписание правительства Орловской области. Возможно, будет внеочередное заседание. Потому что, извините, расслабились. По ряду вопросов есть очень много нерешённых тем. Пробуксовывает очень многое. Я езжу и договариваюсь. Но вы даже порой не можете использовать деньги, которые я выбиваю, не получается у вас. У кого не получается, сегодня для этого человека, запомните, для этих людей, последнее заседание правительства. Ничего личного. Нам нужен результат, а не показуха работы». Претензии губернатора на сегодняшнем совещании также были связаны с уборкой областного центра от мусора. По его словам, сейчас эта работа на самом низком уровне за последние три года.





Юлия Сулим

15 мая 2017 года







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