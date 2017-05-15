Новости версия для печати 44 аварии произошло в минувшие выходные на территории Орловской области Сотрудниками Госавтоинспекции за эти дни было выявлено 22 нетрезвых водителя.



В результате одной из аварий, случившихся на территории Орловской области, пострадал ребёнок. Мальчик 2006 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован.



Как сообщила инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, за прошедшие выходные в рейдовых мероприятиях по выявлению нетрезвых водителей сотрудниками Госавтоинспекции таковых было выявлено 22. Среди которых – 20 находились в состоянии опьянения, двое – отказались проходить медицинское освидетельствование.





Татьяна Курбатова

15 мая 2017 года







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