Хор ветеранов орловского областного центра народного творчества отметил 20-летие

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Хор ветеранов орловского областного центра народного творчества отметил 20-летиеХор «Вдохновение» хорошо знают и любят не только на Орловщине, но и далеко за ее пределами.
Репертуар коллектива широк и разнообразен: это и песни военных лет, песни о родине, любви, дружбе, народный фольклор. Но свой юбилейный концерт коллектив открыл песней о родном городе.
Концерт, как всегда, получился ярким и запоминающимся. Однако, как признаются участники хора, главный повод совсем не в юбилее.
Этот творческий год для «Вдохновения» ожидается не менее насыщенным. Впереди десятки выступлений на самых разных площадках. Ведь весна в их сердцах понятие не календарное.
Лилия Шумакова, солистка хора «Вдохновение» областного центра народного творчества: «Вообще концерт посвящен нашему руководителю - Геннадию Казаку. Ему уже 75 лет, и большую часть жизни он был дирижером, концертмейстером, хормейстером. Он – поэт, композитор».