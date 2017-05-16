Новости версия для печати Хор ветеранов орловского областного центра народного творчества отметил 20-летие Хор «Вдохновение» хорошо знают и любят не только на Орловщине, но и далеко за ее пределами.



Репертуар коллектива широк и разнообразен: это и песни военных лет, песни о родине, любви, дружбе, народный фольклор. Но свой юбилейный концерт коллектив открыл песней о родном городе.



Концерт, как всегда, получился ярким и запоминающимся. Однако, как признаются участники хора, главный повод совсем не в юбилее.

Лилия Шумакова, солистка хора «Вдохновение» областного центра народного творчества: «Вообще концерт посвящен нашему руководителю - Геннадию Казаку. Ему уже 75 лет, и большую часть жизни он был дирижером, концертмейстером, хормейстером. Он – поэт, композитор». Этот творческий год для «Вдохновения» ожидается не менее насыщенным. Впереди десятки выступлений на самых разных площадках. Ведь весна в их сердцах понятие не календарное.





Оксана Гранн

15 мая 2017 года







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