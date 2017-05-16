Новости версия для печати «Болховские куранты» бьют тревогу Редакция районной газеты обратилась к депутатам с просьбой помочь отремонтировать стену, укрепляющую вал при въезде в город.



Стена находится на гране обрушения и если это случится, не только полностью остановится движение, но могут пострадать и люди. Рассмотрение этой проблемы вынесут на очередную сессию Областного совета.





Мария Семак

15 мая 2017 года







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