Новости версия для печати Денис Блохин: отопительный сезон в регионе прошел штатно Но вместе с тем, задолженность по тепло- и энергоресурсам остается.



Как сообщил сегодня на заседании регионально правительства Денис Блохин, отопительный период 2016-17 года на территории Орловской области прошел в плановом штатном режиме и был завершен в период с 24 апреля по 2 мая 2017 года. Но вместе с тем, существует задолженность по тепло- и энергоресурсам.

Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Сохраняется значительная задолженность за газ предприятиями ЖКХ Верховского района - 16 млн., Залегощенского района - 6 млн., Малоархангельского - 7 млн., Орловского - 43 млн., Урицкого - 54 млн. рублей». Глава региона эти цифры назвал «текущей» задолженностью. Потому как, по его данным, в соседних областях коммунальные долги исчисляются миллиардами. Но некоторые управляющие компании Орла, всё же, не могут расплатиться по счетам с «ресурсниками».

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Оплата в процентном соотношении высочайшая. Людям можно сказать спасибо. Поэтому люди обязаны и могут требовать качество предоставления услуг. Когда наступит момент и одномоментно придется повышать тарифы на существенную сумму, у людей будет возмущение, но есть объективный рост основных энергоресурсов на федеральном уровне, которые от нас не зависят». Губернатор Орловской области Вадим Потомский поручил обеспечить своевременную подготовку к предстоящему отопительному сезону. Подготовку к предстоящему отопительному сезону детских дошкольных и лечебных учреждений, школ и интернатов, учреждений социальной защиты населения с постоянным пребыванием людей необходимо завершить к 1 сентября 2017 года. Подготовку жилых домов, учреждений культуры и объектов коммунального хозяйства требуется завершить до 10 октября. К 15 ноября необходимо предоставить паспорта готовности муниципальных образований, сообщает информационный портал Орловской области.





Надежда Невматулина

15 мая 2017 года







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