Новости версия для печати Вадим Потмоский в дорожном ремонте поручил брать пример с Ливен Сегодня на заседании регионального правительства шла речь о перспективах развития этого районного центра.



Как доложил глава муниципального образования Николай Злобин, в рамках исполнения программы «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов дорожной инфраструктуры города Ливны на 2014−2016 годы» в 2016 году было отремонтировано 6,65 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.



В 2017 году из средств Дорожного фонда городу Ливны выделено 33 млн рублей на ремонт уличной дорожной сети, 3,3 млн на обустройство пешеходных переходов вблизи 5 образовательных учреждений, сообщает информационный портал Орловской области.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Надо глав собрать и просто рассказать, на примере Мценска и Ливен, как это было сделано. И это дало свой результат. Нет брошенных, недостроенных объектов, когда погодные условия не позволяют работать».





Надежда Невматулина

15 мая 2017 года







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