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60% орловцев не удовлетворены качеством медицинских услуг

Такие цифры в конце прошлой недели были озвучены на заседании Общественного совета, посвящённого теме предоставления платных и бесплатных медицинских услуг.

Вся проблема, уверены члены Общественного совета, кроется в недостатке финансирования системы здравоохранения. В разрезе бюджета сегодня эта цифра составляет в среднем 3,5%. Зарубежные показатели, стран с образцовыми системами здравоохранения – 6-7%.

Повлияет на ситуацию и новый статус врачей – госслужащие. Пока это только предложение, но прогнозы уже позитивные. Во-первых, это повысит престиж профессии врача, во-вторых, даст определённые гарантии самим медработникам, а в-третьих, исключит для них возможность совмещать работу в частных клиниках.
Анастасия Липовецкая, Председатель движения «Патриоты Орловщины»«Если гражданин хочет получить помощь в большем объёме, привлечь более квалифицированных специалистов, то почему её может и не быть. Обычному человеку должны быть всё понятно: где он её может получить и как».
Уровень бесплатных медицинских услуг повысят новые стандарты, уверены члены Общественного совета. Они предложили исключить из перечня обязательных услуг предоставление малоэффективных препаратов и медицинских процедур.


Антон Киселёв
15 мая 2017 года

 


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