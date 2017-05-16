Новости версия для печати Да будет свет в Орле! Сегодня на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения вновь была поднята тема освещенности орловских улиц.



И руководство ГИБДД, и чиновники единодушны в одном: светодиодные светильники, установленные в областном центре в рамках подготовки к юбилею города, не отвечают требованиям. Глава региона и вовсе предложил расторгнуть отношения с исполнителем работ – компанией «Ростелеком».

Вадим Потомский, губернатор, председатель правительства Орловской области: «Улучшали освещение в городе Орле в 2016 году, у нас света должно быть ночью как днем. Энергосервисный контракт, который был выполнен, он настолько выполнен некачественно, что света стало не больше, а меньше. Соответственно надо принимать определенные меры и выставлять претензии к этой компании». Я предлагаю обратиться в Арбитражный суд и расторгнуть контракт с «Ростелекомом» и найти иную энергосервисную компанию». Кроме уличного освещения члены комиссии обсудили другие насущные проблемы дорожного обустройства.





Иван Суверин

15 мая 2017 года







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