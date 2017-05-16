Новости версия для печати МЧС провели учения в санатории «Орловчанка» Чтобы детская оздоровительная компания прошла без происшествий, региональный главк МЧС предпринял пожарно-тактические учения. Кроме того, наставления пожарных получили молодые люди, которым в этом сезоне предстоит работать вожатыми.



Учебная пожарная тревога начинается с эвакуации. Но спасатели, по обыкновению, усложняют сценарий: по легенде в горящем корпусе остались люди.



Роман Казаков, начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Орловской области:



«Была отработана эвакуация пострадавших, которые остались в здании спального корпуса на 4 этаже. Отработана установка подъемных механизмов, отработана работа по спасению пострадавших при помощи трехколенных лестниц. Также в рамках учений использовалось прыжково-спасательное устройство».



Если с помощью автолестниц огнеборцы спасали реальных статистов, то с прыжковым устройством рисковать не стали: потерпевшего имитировал манекен сообразного веса и роста. Освежить навыки пожарных на практике – цель важная, но не единственная. От тех, кто будет с детьми на протяжении всего отдыха, требуется не допустить ничего похожего.



К пожарному ликбезу прибавили минимальный практикум. Пожарные почувствовали себя и спасателями и спасаемыми. И то и другое, говорят в МЧС, – весьма полезный навык. А для верности пожарные снабдили вожатых соответствующими памятками.





Иван Суверин

15 мая 2017 года







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