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МЧС провели учения в санатории «Орловчанка»

Чтобы детская оздоровительная компания прошла без происшествий, региональный главк МЧС предпринял пожарно-тактические учения. Кроме того, наставления пожарных получили молодые люди, которым в этом сезоне предстоит работать вожатыми.

Учебная пожарная тревога начинается с эвакуации. Но спасатели, по обыкновению, усложняют сценарий: по легенде в горящем корпусе остались люди.

Роман Казаков, начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Орловской области:

«Была отработана эвакуация пострадавших, которые остались в здании спального корпуса на 4 этаже. Отработана установка подъемных механизмов, отработана работа по спасению пострадавших при помощи трехколенных лестниц. Также в рамках учений использовалось прыжково-спасательное устройство».

Если с помощью автолестниц огнеборцы спасали реальных статистов, то с прыжковым устройством рисковать не стали: потерпевшего имитировал манекен сообразного веса и роста. Освежить навыки пожарных на практике – цель важная, но не единственная. От тех, кто будет с детьми на протяжении всего отдыха, требуется не допустить ничего похожего.

К пожарному ликбезу прибавили минимальный практикум. Пожарные почувствовали себя и спасателями и спасаемыми. И то и другое, говорят в МЧС, – весьма полезный навык. А для верности пожарные снабдили вожатых соответствующими памятками.


Иван Суверин
15 мая 2017 года

 


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