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Сегодня в администрации Орла чествовали опекунские семьи

В этих семьях воспитываются дети, достигшие особых успехов в учебе, спорте, творчестве. Прием был посвящен Международному дню семьи.

На торжественный прием по случаю Международного дня семьи были приглашены 14 необычных семей. В них воспитываются дети, которые смогли достичь особых успехов в учебе, спорте, творчестве.
Наталья Рытова, начальник отдела опеки и попечительства администрации г. Орла: «Семья это, безусловно, самое главное, что есть в жизни человека. Ребенок только в семье может получить любовь, заботу, тепло, и только семья может помочь ребенку достичь каких-то результатов, развить свои таланты».
О достижениях Арсения Цыбарова знает вся страна. В передаче «Золото нации» он в числе сорока самых одаренных детей страны представлял родной город. А в семье Кузьменко воспитываются 12 ребятишек, причем 9 из них приемные.
Светлана и Павел Кузьменко, многодетные родители: «Это очень сложно, очень трудно, но это процесс очень интересный, специфический. Это дорога длиною в жизнь».
Во время приема о каждой семье было сказано много теплых слов. Особенно о детях, которые благодаря терпению, любви и вниманию семьи смогли добиться таких высоких результатов.
Олег Судонин, партнер мероприятия: «Для меня это люди, которые уже совершают подвиг. Нужно иметь большое человеческое сердце и большую отвагу, чтобы взять ребенка в семью и его воспитывать. На этом мероприятии присутствуют не просто опекунские семьи, а те, дети из которых добились высоких результатов, а это еще более важно».
Многие из детей, кто был приглашен на это торжество, смогли продемонстрировать свое мастерство, но главное, всё же, это талант их родителей. Именно атмосфера в семье, так заботливо ими созданная, помогла раскрыться юным дарованиям.

И сегодня же на алле, что ведет к Городскому парку, появились портреты восьми многодетных семей. Сделано это было в рамках социального проекта «Крепкая семья –сильная страна». Рядом с большими семейными фото нашел свое место и баннер с портретами детей-сирот. Это еще один важный проект «Хочу домой». По мнению организаторов, такое соседство должно напомнить жителям города о том, что каждый ребенок, у которого еще нет семьи, мечтает о ней и ждет своих маму и папу.




Оксана Гранн
15 мая 2017 года

 


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