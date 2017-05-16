В июне в Орле появятся пять новых светофорных объектов

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вторник
16.05.2017
11:53:32
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В июне в Орле появятся пять новых светофорных объектовВ августе — еще два.
По информации зам. главы администрации города Орла Романа Игнатушина, уже готова проектно-сметная документация на строительство пяти светофорных объектов на пешеходных переходах вблизи детских и образовательных учреждений в микрорайоне «Зареченский» (возле детских садов №91 по ул. Зеленина, №95 по ул. Емлютина, школы №51 по ул. Полковника Старинова), сообщает сайт администрации города Орла.
Введение в строй светофорных объектов планируется в июне этого года.
В августе запланирован запуск в эксплуатацию транспортных светофоров на перекрестке улиц Емлютина и Карачевское шоссе, по Наугорскому шоссе в районе дома №5 (здание завода «Научприбор»).
Работы ведутся в рамках ведомственной целевой программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы». В этом году на финансирование программы из средств городского бюджета выделено 6,26 млн рублей.
В частности, согласно программе, в этом году на монтаж светофоров запланировано 3,33 млн рублей. На установку дорожных знаков — 1 млн рублей. На дооборудование подходов к пешеходным переходам - 900 тыс. рублей.
Предусмотрено обустройство подходов к пешеходным переходам на перекрестках улиц: Полесская и Новикова; Наугорское шоссе и пер. Ипподромный; Генерала Родина и Веселая; Колхозная и Энгельса. А также пешеходные переходы приведут в надлежащий вид в районе ОГИК по ул. Лескова; по ул. Трудовых резервов (рядом со школой №15); по ул Маяковского (в районе школы №29).
Как сообщил Роман Игнатушин, работы по нанесению дорожной разметки в соответствии с утвержденным графиком планируется выполнить до 1 июня 2017 года.
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