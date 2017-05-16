Новости версия для печати В госэкзамены для девятиклассников внесут изменения Изменения коснутся русского языка и литературы.



Так, экзамен по русскому языку для девятиклассников может дополниться устной частью – «Говорением». В начале следующего учебного года в школах страны пройдет его масштабная апробация.



Кроме того, изменится экзамен по литературе. В новой модели исключены задания с кратким ответом, увеличено количество задания «по выбору» ученика и повышены требования к объему сочинения.



«Репетиционная сдача» нового ГИА по литературе сейчас проходит в 44-х регионах. В конце мая будут подведены итоги. Модель предложат на общественное обсуждение. В случае поддержки, (а «за» уже высказались 94% учителей), новый ГИА по литературе начнет действовать уже в 2018 году.





Татьяна Напольских

16 мая 2017 года







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