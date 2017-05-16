В госэкзамены для девятиклассников внесут изменения

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вторник
16.05.2017
11:53:28
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В госэкзамены для девятиклассников внесут измененияИзменения коснутся русского языка и литературы.
Так, экзамен по русскому языку для девятиклассников может дополниться устной частью – «Говорением». В начале следующего учебного года в школах страны пройдет его масштабная апробация.
Кроме того, изменится экзамен по литературе. В новой модели исключены задания с кратким ответом, увеличено количество задания «по выбору» ученика и повышены требования к объему сочинения.
«Репетиционная сдача» нового ГИА по литературе сейчас проходит в 44-х регионах. В конце мая будут подведены итоги. Модель предложат на общественное обсуждение. В случае поддержки, (а «за» уже высказались 94% учителей), новый ГИА по литературе начнет действовать уже в 2018 году.
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