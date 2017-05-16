Новости версия для печати Все территории орловских детских загородных лагерей уже на 100% обработаны от клещей Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре.



Кроме того, подобные мероприятия провели в парках и скверах Орла и Орловского района, в Болховском, Верховском, Мценском и Малоархангельском районах. Всего обработано более 150 гектаров зон отдыха.



Что касается пострадавших от этих опасных паукообразных, к врачам уже обратилось более 150 человек. 39 из них – дети.





Татьяна Напольских

16 мая 2017 года







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