Новости версия для печати За первые три месяца в Орловской области выдано более тысячи ипотечных кредитов на сумму в один миллиард 600 миллионов рублей И это – больше, чем годом ранее.



Средний размер ипотечного кредита – полтора миллиона. Средний срок его погашения – 16 лет. В этом году на свои квадратные метры орловцы берут только рубли. Ипотечные жилищные кредиты в валюте – не выдавались, сообщает информационный портал Орловской области.





Татьяна Напольских

16 мая 2017 года







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