Новости версия для печати На улице Гостиной в Орле начали строить офисное здание Трёхэтажный бизнес-центр вырастет на месте снесённого дома, который одно время был объектом культурного наследия. Стройка сразу же привлекла внимание общественности: градозащитники усомнились в законности действий строителей. А депутат от городского Совета и вовсе призвала мэра города остановить все работы, которые ведутся в заповедной зоне, а это значит, что все действия должны быть согласованы, в том числе и с народными избранниками.



Этот дом на улице Гостиной можно назвать самым скандальным домом в городе. За его эволюцией следили абсолютно все. С годами изменения стали заметны не только на фасаде, но и на бумагах. Долгое время на берегу реки стоял дом 18 века. Дом-памятник.



Здание было объектом культурного наследия, затем - нет. Были и суды. Но орловским властям удалось доказать, что Гостиная, 1 - вовсе не памятник.



Всё то, что осталось от старинного дома - бетонные плиты, часть фундамента, красный современный кирпич. Эти «артефакты» былой эпохи на строительной площадке остались неслучайно. Они здесь как напоминание того, что это был не дом 18 века. Орловские власти уверяют: этот дом - пример того, как в советские годы могли восстанавливать разрушенные войной здания, что их не отличить от сооружений прошедших веков.



На месте старого дома появится новый дом. В несколько раз больше старого по площади. Сейчас залили только часть фундамента. Проект будущего здания меняли не раз. Последний утверждённый вариант - строение в три этажа с мансардой. За подрядчиком тщательно следит начальник областного управления по госохране памятников Сергей Семиделихин.

Сергей Семиделихин, начальник областного управления по госохране памятников: «Здание будет воссоздано в стиле 19 века, за основу будет взят проект Тибо-Бриньоля. Я думаю, будет красиво». Эту стройку можно назвать золотой. Сколько споров и судов, не говоря уже о здоровье, которое здесь оставлено, и, конечно, денег. Владельцы этого земельного участка потратили 90 млн. рублей. Предстоит вложить ещё 300 млн.

Борис Москалына, собственник: «Время покажет, окупится или нет. Стоило ли это скандалов? Наверное, стоило. Зачем обманывать людей? Надо показывать реальность. На здании была лепнина. Я нашел людей и они готовы подтвердить, что она была сделана студентами технического университета в 1987 году». Согласно контракту, это здание должно быть закончено в следующем году. Строители спешат. Тем временем, на рассмотрении у мэра города очередное обращение от градозащитников и от народных избранников. Законность строительных работ сейчас проверяют. Приостановят ли стройку или нет, будет известно позже.





Алина Чабан

16 мая 2017 года







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