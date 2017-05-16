Новости версия для печати Ветеран орловского пионерского движения Зоя Григорьевна Измайлова отметила 90-летие Уже 20 лет она прикована к инвалидной коляске, но всё равно умеет оставаться в центре внимания и быть сильной духом.



Много лет Зоя Григорьевна посвятила объединению поколений: не выходя из дома, работала с пионерскими отрядами, пропагандировала тимуровское движение, которое сама же в 1945 году организовывала в Орле. В 2015 году она стала лауреатом премии имени Николая Алексеевича Островского в номинации «За героизм, мужество и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи». А за год до этого выпустила собственную книгу «Жизнь – борьба».





Ольга Селиверстова

16 мая 2017 года







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