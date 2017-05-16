Ветеран орловского пионерского движения Зоя Григорьевна Измайлова отметила 90-летие

|
вторник
16.05.2017
11:53:30
|
|
Ветеран орловского пионерского движения Зоя Григорьевна Измайлова отметила 90-летиеУже 20 лет она прикована к инвалидной коляске, но всё равно умеет оставаться в центре внимания и быть сильной духом.
Много лет Зоя Григорьевна посвятила объединению поколений: не выходя из дома, работала с пионерскими отрядами, пропагандировала тимуровское движение, которое сама же в 1945 году организовывала в Орле. В 2015 году она стала лауреатом премии имени Николая Алексеевича Островского в номинации «За героизм, мужество и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи». А за год до этого выпустила собственную книгу «Жизнь – борьба».
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта