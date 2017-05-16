Новости версия для печати Орловщина присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» В региональном Роспотребнадзоре начала работать тематическая «горячая линия».



Вопросы, касающиеся профилактики заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по инфекции в регионе можно задать по телефонам 42-37-75 и 41-53-11. Кроме того, по этим номерам можно узнать о возможностях бесплатного анонимного тестирования. Для удобства орловцев на сайте ведомства http://57.rospotrebnadzor.ru/

размещен баннер «ВОПРОС? ОТВЕТ!». Через эту форму можно также направлять свои обращения или воспользоваться электронной почтой - epid@57.rospotrebnadzor.ru





Ольга Борисова

16 мая 2017 года







На главную страницу





