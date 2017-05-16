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вторник
16.05.2017
11:53:43
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Орловщина присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»В региональном Роспотребнадзоре начала работать тематическая «горячая линия».
Вопросы, касающиеся профилактики заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по инфекции в регионе можно задать по телефонам 42-37-75 и 41-53-11. Кроме того, по этим номерам можно узнать о возможностях бесплатного анонимного тестирования. Для удобства орловцев на сайте ведомства http://57.rospotrebnadzor.ru/
размещен баннер «ВОПРОС? ОТВЕТ!». Через эту форму можно также направлять свои обращения или воспользоваться электронной почтой - epid@57.rospotrebnadzor.ru
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