Новости версия для печати Губернатор области против платных парковок в центре Орла С предложениями организовать платные парковки не раз выходили городские чиновники.



Сделать стоянку автомобилей платной предполагалось вблизи администраций города и области, на Привокзальной площади и площади Карла Маркса. Свою позицию по этому поводу глава региона высказал на последнем заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения.

Вадим Потомский, губернатор, председатель правительства Орловской области: «Я понимаю, что все это модно, сегодня это в ряде субъектов идет, но, я считаю, не в дотационных. Не с нашим уровнем доходов населения устраивать платные парковки, чтобы и здесь еще с людей что-то просить».





Иван Суверин

16 мая 2017 года







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