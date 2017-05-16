Новости версия для печати Резкое похолодание в начале мая нанесло серьезный урон некоторым посевам В частности, в Орловской области погибло 1,5 тысячи гектаров свёклы.



В соседних областях ситуация еще серьезнее. В Курской области погода стала причиной гибели 2 тысяч гектаров свеклы, в Липецкой – 30 тысяч. Напомним, что в Орловской области, несмотря на заморозки, состояние озимых культур остается на уровне средних значений.





Юлия Сулим

16 мая 2017 года







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