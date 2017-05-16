В Болховском районе по решению суда будет восстановлен испорченный земельный участок

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вторник
16.05.2017
11:53:39
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В Болховском районе по решению суда будет восстановлен испорченный земельный участокЭтого добился Россельхознадзор.
Специалистами установлено, что московская компания «ИДМ Строй сити» при добыче песка для разработки площадки под строительство животноводческого комплекса допустила снятие и смешивание плодородного слоя почвы с нижележащими породами. В результате произошло уничтожение плодородного слоя на площади один миллион 704 тысячи 27 квадратных метров. Для возмещения вреда, причиненного почве, было составлено исковое заявление с требованием — обязать общество провести восстановительные работы. Суд удовлетворил его в полном объеме.
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