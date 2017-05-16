Новости версия для печати Сегодня в Орле сотрудники ГИБДД проверили родителей-автолюбителей Ранним утром экипажи дорожно-патрульной службы были стянуты к дошкольным учреждениям и школам города.



Инспекторы останавливали автомобилистов, привозящих ребятишек в детские сады и на учебу. Полицейских, прежде всего, интересовали условия перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Проводятся массовые отработки водителей, которые перевозят детей без специальных детских удерживающих устройств. Данное правонарушение предусматривает штраф 3 тысячи рублей. Однако не все водители думают о безопасности своих детей». Утро у нарушителей началось с административного протокола. Некоторые автомобилисты шли на хитрость: высаживали маленьких пассажиров поодаль, или до того, как инспектор подойдет к остановленной машине. В ГИБДД говорят: избежать штрафа таким образом, возможно, и удастся, а вот перехитрить дорогу с ее превратностями – нет.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «С начала текущего года более 50% ДТП, в которых пострадали дети, дети являлись именно пассажирами и получили травмы, находясь в салоне автомобиля без специальных детских удерживающих устройств». При этом инспекторы отмечают: стоимость бюджетного детского автокресла и сумма штрафа, налагаемого за его отсутствие, примерно идентичны.





Иван Суверин

16 мая 2017 года







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