Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Первая встреча нового дня. Сегодня с утра пораньше инспекторы ГИБДД наведались в школы и детсады.



- На улице Гостиной в Орле прописались споры. Даже после сноса здания вновь появляется тема для разбирательств.



- 140 лет как по нотам. Орловское музыкальное училище и его юбилей до-мажор.



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Вести-Орёл

16 мая 2017 года







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