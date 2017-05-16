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Этим летом в Орловской области откроются 414 оздоровительных учреждения

Это и пришкольные лагеря, и загородные, и санатории. На 90% они уже готовы к встрече с самыми юными ревизорами.

Тут подкрасить, там высадить цветы. Как говорится, готовь сани летом. По этому принципу в санатории «Орловчанка» живут не первый год. Зимой заменили двери в комнатах, поклеили обои, завезли новую мебель. Остались работы на территории. До лета успеем, - говорит и новый директор санатория.
Марина Горяйнова, генеральный директор детского санатория «Орловчанка»«Впервые в этом году мы хотим начать купание в детском спортивно-оздоровительном лагере «Мечта». Достаточно длительный период пляж был закрыт, пирс был старый. Но в этом году при поддержке главного управления МЧС России по Орловской области нам оказали помощь в демонтаже старого пирса, в благоустройстве места купания».
Марина Горяйнова к обязанностям руководителя приступила только в этом году. Но знает здесь каждый уголок: за 16 лет прошла путь от вожатой до директора.

«Орловчанка» - единственный в регионе детский санаторий почти с сотней оздоровительных и лечебных процедур, куда входит циркулярный душ, душ Шарко – двухструйный, восходящий и контрастный душ. А еще - массаж, лечебная физкультура, фитотерапия, десяток ингаляций. И обязательное – пятиразовое – питание. Но не за этим едут сюда маленькие орловцы. Народные гуляния ждут их в первой смене, за олимпийскими медалями добро пожаловать во вторую, экологический - третий заезд. Тех же, кто хочет оказаться в сказке, сотрудники санатория приглашают на бал-маскарад, который запланирован на четвертую смену.
Алла Толубеева, заместитель генерального директора детского санатория «Орловчанка» по воспитательной работе: «В этом году мы планируем летом пригласить к нам различных специалистов, которые будут проводить мастер-классы с детьми». 
Всего же этим летом в «Орловчанке» ждут почти 1,5 тысячи детей со всего региона и не только. Еще 960 мальчишек и девчонок отдохнут в лагере «Мечта». И здесь для искреннего смеха и улыбок почти всё готово. Родителей же приглашают на дни открытых дверей 27 мая в «Орловчанке» и 28 мая в «Мечте».




Надежда Невматулина
16 мая 2017 года

 


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