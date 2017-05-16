Новости версия для печати Сегодня на еженедельном совещании в администрации Орла самым резонансным стал вопрос вывоза мусора Начальник Управления коммунальным хозяйством администрации Орла Дмитрий Зуев связывает появление куч мусора, о которых сейчас говорят и СМИ и жители Орла, с тем, что контракт на уборку города от мусора с компанией «ЭкоТех» закончился в конце марта – 31 числа.



Новый контракт ещё не заключен. И в связи с этим, мусор убирается пока по временному контракту. Новый договор должен быть заключен с 15 июня.



Кроме того, главы районов отметили, что сейчас в связи с тем, что люди активно выходят на природу, находятся в лесу, мусорные свалки скапливаются и от пребывания там отдыхающих. И, несмотря на то, что в районах работа по уборке мусорных и стихийных свалок ведётся, к сожалению, сами жители города Орла загрязняют территории, находясь там и не убирая мусор за собой. Администрация просит людей проявить уважение к окружающей среде и не оставлять горы мусора после пребывания на природе, в лесу, или в местах отдыха.



Отметим, сейчас администрация Орла с «мусорной» проблемой справляется силами муниципальных предприятий. В частности – «Спецавтобазы».





Юлия Сулим

16 мая 2017 года







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