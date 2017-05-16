Новости версия для печати Сельхозпредприятия региона увеличили инвестиции в основной капитал на 20% В минувшем году в развитие производства вложено более пяти с половиной миллиардов рублей. Об этом сегодня на расширенном заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии сообщил зампред правительства Дмитрий Бутусов.



По словам Дмитрия Бутусова, в Орловской области решён вопрос обеспечения продовольственной безопасности. Сегодня региональное правительство работает над развитием перерабатывающих производств, ищет дополнительные возможности по поддержке малого и среднего бизнеса на селе.

Дмитрий Бутусов: «Лимит Орловской области установлен, если брать краткосрочные кредиты, оборотные средства - 317 млн. руб. По малым формам хозяйствования соответственно – 95 миллионов рублей. По сути дела, это десятая часть от тела кредита. Т.е., общий объем кредитов порядка 4-х миллиардов рублей». Что касается крупных форм хозяйствования, то, например, Знаменский СГЦ планирует расширять производство. Вторая очередь предприятия по масштабу будет сопоставима с первой. Площадки для строительства уже подобраны в пяти районах области. Дополнительные мощности Знаменского СГЦ дадут региону не только инвестиции, но и новые рабочие места, сообщил депутатам Дмитрий Бутусов.





Максим Шилов

16 мая 2017 года







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