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Сельхозпредприятия региона увеличили инвестиции в основной капитал на 20%

В минувшем году в развитие производства вложено более пяти с половиной миллиардов рублей. Об этом сегодня на расширенном заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии сообщил зампред правительства Дмитрий Бутусов.

По словам Дмитрия Бутусова, в Орловской области решён вопрос обеспечения продовольственной безопасности. Сегодня региональное правительство работает над развитием перерабатывающих производств, ищет дополнительные возможности по поддержке малого и среднего бизнеса на селе.
Дмитрий Бутусов: «Лимит Орловской области установлен, если брать краткосрочные кредиты, оборотные средства - 317 млн. руб. По малым формам хозяйствования соответственно – 95 миллионов рублей. По сути дела, это десятая часть от тела кредита. Т.е., общий объем кредитов порядка 4-х миллиардов рублей».
Что касается крупных форм хозяйствования, то, например, Знаменский СГЦ планирует расширять производство. Вторая очередь предприятия по масштабу будет сопоставима с первой. Площадки для строительства уже подобраны в пяти районах области. Дополнительные мощности Знаменского СГЦ дадут региону не только инвестиции, но и новые рабочие места, сообщил депутатам Дмитрий Бутусов.


Максим Шилов
16 мая 2017 года

 


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