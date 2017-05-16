Новости версия для печати За минувшие сутки на территории Орловской области произошло 18 аварий Один человек пострадал.



Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 15 мая в 15:20 водитель, управляя автомобилем «Луидор», двигался по автодороге Орёл-Тамбов и в районе 10 километра при развороте налево допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который двигался слева попутно, с последующим съездом автомобиля «Луидор» в кювет. При ДТП пассажир автомобиля «Лада Гранта» – женщина 1963 года рождения – получила телесные повреждения, была госпитализирована.



Сегодня на территории Орловской области сотрудники Госавтоинспекции выявляют водителей, которые не пользуются детскими креслами и удерживающими устройствами.





Татьяна Курбатова

16 мая 2017 года







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