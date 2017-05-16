За минувшие сутки на территории Орловской области произошло 18 аварий

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вторник
16.05.2017
19:36:26
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За минувшие сутки на территории Орловской области произошло 18 аварийОдин человек пострадал.
Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 15 мая в 15:20 водитель, управляя автомобилем «Луидор», двигался по автодороге Орёл-Тамбов и в районе 10 километра при развороте налево допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который двигался слева попутно, с последующим съездом автомобиля «Луидор» в кювет. При ДТП пассажир автомобиля «Лада Гранта» – женщина 1963 года рождения – получила телесные повреждения, была госпитализирована.
Сегодня на территории Орловской области сотрудники Госавтоинспекции выявляют водителей, которые не пользуются детскими креслами и удерживающими устройствами.
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