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Орловский музыкальный колледж завершил учебный год большим концертом

Для учебного заведения – одного из старейших в России – этот год был юбилейным. Уже 140 лет из его окон звучит музыка и каждый орловец, проходя мимо его стен, невольно приобщается к искусству.

Большой праздничный концерт прошел на главной сцене региона – в Орловском академическом театре. В нем приняли участие студенты, преподаватели, выпускники колледжа разных лет. День рождение отметили с размахом и, конечно, главным героем вечера была музыка.

Открыл концерт академический хор музыкального колледжа, под управлением Заслуженного деятеля искусств России – Раисы Анохиной. Особая гордость - прекрасные преподаватели.140 лет назад, когда училище только начинало свою работу, среди его педагогов были только выпускники Московской и Санкт-Петербургской консерваторий.
Алла Егорова, директор Орловского музыкального колледжа: «Несмотря на то, что фундаментальным направлением нашего колледжа является классическая музыка, в концерте были представлены все отделения нашего колледжа – и народное отделение, и эстрадное».
Настоящую овацию устроили зрители выпускнику Орловского музыкального колледжа Ивану Александрову. Известный на всю страну пианист, лауреат музыкальных конкурсов, преподаватель Санкт-Петербургской академии им. Римского-Корсакова, всегда возвращается в Орел с огромной благодарностью учителям.

Гордятся своим колледжем не только ученики и выпускники, но и преподаватели. Сегодня здесь работают самые прославленные музыканты, известные на всю страну, такие как Евгений Дербенко, Таисия Казарина, Татьяна Перелыгина и многие-многие другие. Поздравительную телеграмму прислал министр культуры, ее текст зачитала со сцены директор колледжа. К юбилею преподавателей наградили дипломами и почетными грамотами от губернатора и Совета народных депутатов.
Виктор Михеичев, заместитель директора ОМК по концертно-просветительской работе: «У нас несколько преподавателей, в том числе и я, в этом году нам по 70 лет, а училищу 140, и получается такая интересная дата. Надеемся, что когда училищу будет 280 лет, мы его встретим в этом же составе».
Ни один концерт, ни одно большое городское или областное мероприятие не обходится без выступлений замечательных коллективов колледжа. Проект «Рождественские вечера», который неизменно собирает полные залы, орловцы любят и ждут. Первый в России конкурс пианистов им. Калинникова тоже провели здесь. Первый класс гармони в стране в 2014 году открыл педагог и композитор Евгений Дербенко. Сотни учеников стали лауреатами международных и российских конкурсов, подтвердив мастерство, которое они обрели в стенах родного колледжа. Для многих выпускников, он стал не только первой ступенькой к профессии и пропуском в столичную жизнь, но и без преувеличения, родным домом. А за всю многолетнюю историю колледжа более 10 тысяч выпускников колледжа вышли на престижные сцены страны. Среди них и выпускник 2006 года, оперный певец Дмитрий Лебамба. Солист Мариинского оперного театра - Дмитрий Лебамба поет теперь самые известные оперные партии, но вспоминает время учебы в Орле с огромной благодарностью.
Дмитрий Лебамба, солист Мариинского оперного театра: «Я рад и счастлив, и благодарю Бога, что так сложилось, что мне удалось поступить тогда на хоровое отделение в орловское музыкальное училище, благодаря Раисе Анохиной. У меня образование было очень слабое для поступления в такой специализированный вуз, но она меня сумела подготовить. У нее есть такой талант, дар».
Праздничный концерт продлился больше двух часов. Равнодушных не было, как не было и свободных мест в зале.




Эва Стасюлевич
16 мая 2017 года

 


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