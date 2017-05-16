Новости версия для печати Знаменский район Орловской области прошел проверку на противопожарную безопасность Местные службы смогли доказать, что готовы адекватно реагировать на возникающие угрозы.



На смотре сил и средств районное звено РСЧС продемонстрировало подразделения и технику, привлекаемые в случае природных пожаров. Свои навыки внештатные и профессиональные огнеборцы показали на практике. Не избежали проверки и районные чиновники.

Александр Костин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Мы приехали сюда не только проверить состояние дел, но и оказать методическую помощь». По итогам проверки районное звено РСЧС признано готовым к действиям.





Иван Суверин

16 мая 2017 года







На главную страницу





