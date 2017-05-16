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Совещание в мэрии Орла

Вывоз мусора, работа маршрутного транспорта, подготовка спортивных объектов к летнему сезону. Таков перечень вопросов, который сегодня чиновники обсуждали на рабочем совещании в мэрии Орла. Однако началась планерка с цитирования Конституции Российской Федерации.

Напомнить Конституцию руководству города решили представители одного из общественных движений, которому в мэрии не разрешили провести пикет в переулке Трамвайный. В качестве альтернативы чиновники предложили район Химмаша.

После того, как было дано поручение разобраться по факту, совещание пошло в обычном режиме.

Мусорные свалки первым номером. На сегодняшний день уборка контейнерных площадок хотя и идет, но в замедленном темпе. Как выяснилось, контракт с подрядчиком закончился, а новый еще не заключили.

На последней сессии Горсовета депутаты согласились с выделением дополнительных средств на ликвидацию стихийных свалок и уборку контейнерных площадок, это более 8 миллионов рублей, но панацеей это не станет.
Александр Муромский, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Тех средств, которые приняты депутатами на последней сессии, хватит тоже не до конца года, а всего лишь на летний период. Поэтому сегодня надо подумать о том, чтобы в сентябре не было сбоев, которые произошли».
Был поднят вопрос и по ремонту дороги в переулке Пищевом. Ответ: идут торги, сделают уже в этом году.

Не менее остро стоит сегодня и тема соблюдения графика маршрутными такси. Особенно утром и вечером.
Александр Муромский, первый заместитель главы администрации г. Орла: «В 9 часов вечера уехать практически не возможно, а в выходные дни и после 8 вечера уже не уедешь. Поэтому необходимо продолжить мониторинг, в том числе и в выходные дни, и стоит обратить внимание на соблюдение графика в вечернее время».
По результатам проверок перевозчикам уже выписано 8 предписаний, и как заверили на совещании это только начало. Вплоть до расторжения контрактов. На фоне проблем хронических, отчет о подготовке спортивных объектов города к летнему сезону выглядит вполне оптимистично. Большая часть из них входит в городской спортивно-оздоровительный центр.
Наталья Андреева, зам. начальника управления социальной поддержки населения, физической культуре и спорта аппарата администрации г. Орла: «Планируется израсходовать 150 тысяч рублей из бюджетных источников и 450 тысяч рублей из внебюджетных источников в рамках ведомственной целевой программы развития физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-19 годы. На имеющейся спортивной базе в летний период 2017 года планируется проведение более 30 городских и районных физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий».
По предварительным подсчетам в летних спортивных мероприятиях примут участие свыше 5 тысяч жителей города, большая часть их них составят дети и молодежь.




Оксана Гранн
16 мая 2017 года

 


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