Новости версия для печати Больше двух тысяч взрывоопасных предметов за один день уничтожили орловские взрывники Всё это – наследие Великой Отечественной войны.



Работы вели в трех районах области: в Троснянском, Орловском и Дмитровском. В списке: артиллерийские снаряды и авиабомбы, минометные мины и гранаты, противотанковые мины и 2200 патронов. Спасатели напоминают, что этот арсенал может быть смертельно опасен из-за коррозии боевых частей. Спровоцировать детонацию может что угодно. А потому, ни хранить, ни самостоятельно уничтожать боеприпасы – нельзя.





Татьяна Напольских

17 мая 2017 года







На главную страницу





