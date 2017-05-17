Больше двух тысяч взрывоопасных предметов за один день уничтожили орловские взрывники

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среда
17.05.2017
11:47:35
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Больше двух тысяч взрывоопасных предметов за один день уничтожили орловские взрывникиВсё это – наследие Великой Отечественной войны.
Работы вели в трех районах области: в Троснянском, Орловском и Дмитровском. В списке: артиллерийские снаряды и авиабомбы, минометные мины и гранаты, противотанковые мины и 2200 патронов. Спасатели напоминают, что этот арсенал может быть смертельно опасен из-за коррозии боевых частей. Спровоцировать детонацию может что угодно. А потому, ни хранить, ни самостоятельно уничтожать боеприпасы – нельзя.
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