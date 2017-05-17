Новости версия для печати Сегодня в орловском краеведческом музее откроется выставка, посвященная 95-летию пионерского движения Выставка рассчитана на широкий круг посетителей, жителей и гостей нашего города, но в первую очередь она будет интересна школьникам.



На выставке в Орловском краеведческом музее будут представлены форма и зажимы для галстуков, барабан, горн и фотографии 30-х годов 20 века, а также материалы о современных пионерах.



Открытие в 15 часов





Татьяна Напольских

17 мая 2017 года







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