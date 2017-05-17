Новости версия для печати Общероссийская климатическая неделя впервые пройдет в стране На Орловщине в рамках климатической недели проведут экологические акции.



Решение провести Общероссийскую климатическую неделю было принято на заседании межведомственной рабочей группе при администрации президента.



Главная идея – рассказать о влиянии человека на экологию и снизить пагубные последствия этого вмешательства. Запланировано более 400 мероприятий: это дискуссии и круглые столы, семинары и экологические акции.

К примеру, в Волгоградской области проведут выставку проектов эко-мобилей. В Оренбургской - запустят солнечную электростанцию. В Орловской области пройдут экологические акции под общим названием «Чистый родник». К слову, в Глазуновском районе уже прошла подобная работа. Был очищен исток Оки.





Татьяна Напольских

17 мая 2017 года







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