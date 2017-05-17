Новости версия для печати В правительстве области утвердили памятный знак «Населенный пункт воинской доблести» Это будет стела высотой в 3 метра 40 сантиметров.



Где его устанавливать – будут решать местные власти. А вот финансирование работ берет на себя областной бюджет. Напомним, почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоено селам Кривцово Болховского района, Вяжи-Заверх Новосильского района, Тросне, Ливнам, селу Алексеевка Покровского района. На последней сессии Облсовета это звание получило Верховье.





Татьяна Напольских

17 мая 2017 года







На главную страницу





