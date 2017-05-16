Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- На городских улицах выросли мусорные Эвересты. Почему?



- 140 лет как по нотам. Орловское музыкальное училище и его юбилей до-мажор.



- В одной связке. Как вернуть студенческие практики на производство?



- Яркое лето при любой погоде. Как готовятся к оздоровительной кампании.



- Главу АИЖК оставили под стражей.





Вести-Орёл

16 мая 2017 года







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