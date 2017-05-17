Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
17.05.2017
11:47:30

Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле состоялось заседание Координационного совета по промышленности Орловской области

Члены правительства, представители бизнеса и науки региона встретились на одной из крупнейших в России фабрик по производству чулочно-носочных изделий – ОАО «Гамма».

Вязальное оборудование, которое сегодня работает на орловской «Гамме», - одно из самых сложных механических в мире, - говорит генеральный директор предприятия. Более 300-т видов продукции, еще больше машин, свои конструкторы и технологи. Но таких «узких» специалистов не готовит ни один вуз в стране.
Родион Гапонов, генеральный директор ОАО «Гамма»:  «Даже люди с большим опытом работы редко могут превзойти людей, которые с небольшим опытом работы, но с высшим образованием. Поэтому наши студенты это тот капитал, на который нужно ориентироваться».
О взаимодействии производства и науки говорят и в опорном вузе. Энергосбережение, ай-ти-технологии, электроника, судостроение и даже приборы для Арктики - сегодня университет вместе с 6-ю предприятиями готовит документы для участия в федеральной программе. Общая сумма финансирования – 700 млн рублей.
Ольга Пилипенко, и.о. ректора Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева: «Мы сегодня и с Ливгидромашем, и с Орловским сталепрокатным заводом, и с «Протоном» работаем над созданием базовых кафедр».
Базовые кафедры должны появиться уже в следующем учебном году. В интеграции бизнеса и науки заинтересованы и власти. Это дополнительные возможности для привлечения инвестиций в регион.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «При этом перед регионами ставится задача максимально задействовать свои внутренние ресурсы. Очевидно, что для решения этих задач предприятиям необходима современная конструкторская и технологическая база».
Стратегию технологического развития России в конце 2016 года определил указ президента. Федеральные программы призваны поддержать прикладную науку и ее индустриальных партнеров. Примеры такого взаимодействия в Орловской области уже есть.
Игорь Козин, зам. председателя правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости: «На территории Орловской области осуществляет деятельность научно-промышленный кластер приборостроения, в состав которого входят высокотехнологичные предприятия приборостроения, участником кластера также является Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева».
В помощь предпринимателям – федеральная инициатива: повышение производительности труда и поддержки занятости. В Орловском регионе проектный офис уже сформирован.


Надежда Невматулина
17 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта