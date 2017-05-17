Новости версия для печати В Орле состоялось заседание Координационного совета по промышленности Орловской области Члены правительства, представители бизнеса и науки региона встретились на одной из крупнейших в России фабрик по производству чулочно-носочных изделий – ОАО «Гамма».



Вязальное оборудование, которое сегодня работает на орловской «Гамме», - одно из самых сложных механических в мире, - говорит генеральный директор предприятия. Более 300-т видов продукции, еще больше машин, свои конструкторы и технологи. Но таких «узких» специалистов не готовит ни один вуз в стране.

Родион Гапонов, генеральный директор ОАО «Гамма»: «Даже люди с большим опытом работы редко могут превзойти людей, которые с небольшим опытом работы, но с высшим образованием. Поэтому наши студенты это тот капитал, на который нужно ориентироваться». О взаимодействии производства и науки говорят и в опорном вузе. Энергосбережение, ай-ти-технологии, электроника, судостроение и даже приборы для Арктики - сегодня университет вместе с 6-ю предприятиями готовит документы для участия в федеральной программе. Общая сумма финансирования – 700 млн рублей.

Ольга Пилипенко, и.о. ректора Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева: «Мы сегодня и с Ливгидромашем, и с Орловским сталепрокатным заводом, и с «Протоном» работаем над созданием базовых кафедр». Базовые кафедры должны появиться уже в следующем учебном году. В интеграции бизнеса и науки заинтересованы и власти. Это дополнительные возможности для привлечения инвестиций в регион.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «При этом перед регионами ставится задача максимально задействовать свои внутренние ресурсы. Очевидно, что для решения этих задач предприятиям необходима современная конструкторская и технологическая база». Стратегию технологического развития России в конце 2016 года определил указ президента. Федеральные программы призваны поддержать прикладную науку и ее индустриальных партнеров. Примеры такого взаимодействия в Орловской области уже есть.

Игорь Козин, зам. председателя правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости: «На территории Орловской области осуществляет деятельность научно-промышленный кластер приборостроения, в состав которого входят высокотехнологичные предприятия приборостроения, участником кластера также является Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева». В помощь предпринимателям – федеральная инициатива: повышение производительности труда и поддержки занятости. В Орловском регионе проектный офис уже сформирован.





Надежда Невматулина

17 мая 2017 года







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