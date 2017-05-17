Новости версия для печати Бывшему директору АИЖК Сергею Кочергину продлили срок пребывания под стражей Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного суда.



Такое решение было принято на последнем заседании. Суд посчитал, что Кочергин может скрыться от следствия. Напомним, в отношении руководителя компании, которая принадлежит области, расследуется уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями. Теперь в заключении он проведет еще как минимум 2 месяца.





Ольга Селиверстова

17 мая 2017 года







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