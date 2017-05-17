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Орловская область за последние три года улучшила свои показатели в сфере развития спорта

С 63-го места в 2014 году регион поднялся на 17-ю позицию в году текущем.

Наши спортсмены сегодня входят в несколько сборных команд России. Самое большое представительство Орловской области – в сборной по бобслею. Среди базовых видов спорта в нашем регионе велоспорт-шоссе, пулевая стрельба, стрельба из лука, бобслей, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих и спорт слепых.

В прошлом году в Министерство спорта была подана заявка по включению в перечень базовых пяти дополнительных видов спорта от Орловской области: бокс, дзюдо, легкая атлетика, художественная гимнастика, карате. По этим направлениям орловцы успешно выступают на ряде соревнований.

Однако в спортивной жизни области наболевшим остается вопрос с футболом. Причины этой ситуации и пути их решения назвал глава региона Вадим Потомский:
«Лично моё глубокое убеждение, что и клуб терять нельзя ни при каких обстоятельствах – надо что-то думать с этим вопросом, а прежде всего, думать о его финансировании, потому что финансировать его из бюджета, который есть у нас на сегодняшний день достаточно сложно. Но, тем не менее, есть огромная группа болельщиков, есть история области, история города – что был свой ФК «Орел». Давайте будем думать и включаться, спонсоров искать, и так далее, потому что ни один субъект РФ не содержит спортивный клуб без спонсорской помощи. Нам Минфин вопрос задает: «на каком основании вы держите клуб?». Когда мы приходим в Минфин и говорим: «Нам не хватает денег на медицинское обслуживание, еще на что-то, еще на что-то», они говорят: «Вы какие-то приоритеты расставьте в этой жизни, и если вы способны содержать футбольный клуб, тогда зачем вы к нам за деньгами приходите?». Понимаете, с точки зрения коэффициента полезного действия вкладывания средств в развитие территории региона, ну, конечно, они правы».
Решить финансовые проблемы клуба действительно мог бы надежный спонсор. Поэтому губернатор поручил ведущим экономистам и промышленникам подыскать такого партнера для ФК «Орел» среди крупных предприятий или организаций.


Юлия Сулим
17 мая 2017 года

 


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