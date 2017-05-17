Новости версия для печати Этим летом впервые в Орловской области будет работать специализированный спортивный лагерь Детские лагеря региона готовы к летней оздоровительной компании. Об этом на расширенном заседании комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму областного Совета сообщила руководитель Департамента образования Татьяна Шевцова.



По словам Татьяны Шевцовой, в этом году планируется открытие более 400 детских оздоровительных учреждений. В том числе, 15 загородных лагерей и два санатория. В них этим летом отдохнут более тридцати тысяч детей.



По словам председателя комитета Олега Кошелева, впервые в регионе будет работать специализированный спортивный лагерь.

Олег Кошелев: «Оздоровительный лагерь «Ветерок» перешёл в ведомство Управления по физической культуре и спорта. Там будут оздоравливаться спортсмены, и будут проходить учебно-тренировочные либо восстановительные сборы. Мы планируем в июле или в августе собрать выездное заседание комитета, полномасштабно, как мы это делали неоднократно. Возможно, в этом году мы как раз и сделаем это на базе оздоровительного лагеря «Ветерок». Посмотреть плюсы, и, если есть - минусы при переходе из одного ведомства в другое. Посмотреть, как не только отдыхают, но и как тренируются ребята».



В Орловской области утверждена стоимость путевки на смену в 21 день. В санаторно-оздоровительные организации – 20 540 рублей, в загородные лагеря – 17 117 рублей. На приобретение путевок в оздоровительные лагеря области регионом выделено более 30 миллионов, местными бюджетами – около 70 миллионов рублей.





Максим Шилов

17 мая 2017 года







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