Новости версия для печати В орловском управлении МВД завершился отборочный этап конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Полицейский дядя Степа» Приуроченный ко Дню защиты детей и 300-летию российской полиции, конкурс вызвал в этом году большой интерес у юных участников.



Посостязаться в рукоделии решили даже те, кто уже вышел за возрастные рамки состязаний. Но эти работы тоже нашли отклик у жюри.

Екатерина Евланова, ответственный секретарь Общественного совета при УМВД РФ по Орловской области: «Выяснилось, что вне конкурса у нас есть несколько работ, потому что дети, которые их выполнили, немного старше, чем заявлено в условиях конкурса. Но не отметить эти работы было невозможно». В основном же зачете победили Никита Данилов, Анастасия Баранова и Ярослав Печеркин. Их работы будут представлены на Всероссийском этапе конкурса.





Иван Суверин

17 мая 2017 года







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