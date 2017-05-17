Новости версия для печати Андрей Бочков, осужденный 5 мая к 13 годам колонии строгого режима, стал фигурантом нового уголовного дела Напомним, тюремный срок мужчина получил за жестокое убийство бывшей возлюбленной, которое он совершил в ноябре прошлого года.



На протяжении судебного следствия Бочков не раз вел себя вызывающе. При оглашении приговора произошел очередной инцидент: хотя находившиеся в зале суда телекамеры снимали одного лишь судью, присутствие СМИ Бочкова привело в ярость.



Даже когда подсудимый протиснулся сквозь прутья клетки, пытаясь покинуть зал суда, телевизионщики не рискнули нарушить решение судьи. Инцидент в объективы не попал. Зато он не остался незамеченным для правоохранительных органов. Следователи УМВД возбудили уголовное дело по 313 статье - покушение на побег из-под стражи. Так что к основному сроку Бочкова может добавиться дополнительный – вплоть до 4-х лет.





Иван Суверин

17 мая 2017 года







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