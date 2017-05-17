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В орловском отделении ОНФ подвели итоги работы за последние три месяца

Сегодня «фронтовики» особое внимание уделяют интерактивным проектам, когда сами жители помогают делать город лучше, нанося объекты на карту.

Так, например, детский парк включен в список территорий, попадающих под благоустройство. Сейчас определяют фронт работ. И, как отмечают активисты, власти города и области слышат проблемы и реагируют на сигналы фронтовиков.
Николай Меркулов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Сегодня мы не только услышаны, но и слышим друг друга. Есть после прямого диалога соответствующие поручения власти – и областной, и городской, есть реализация этих вопросов». 
Валерий Савин, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «У нас вовсю функционирует проект «Убитые дороги». В масштабе всей России и в Орле. Дело сдвинулось с мертвой точки. На карте появились «зеленые» пятна».
Из двухсот «красных» зон Орла, нанесенных на карту убитых дорог, 10 отремонтировали ямочно, еще 4 участка ждут своей очереди в этом году. А вот в Сосковском районе, по данным «фронтовиков», «дорожный вопрос» решен. И «Генеральная уборка», и «Дорожная инспекция», и «Центр мониторинга благоустройства городской среды» - над этими проектами активисты народного фронта продолжают работать.

Кстати, в Орле по инициативе ОНФ установлены 22 лестницы для выхода из воды на Оке и Орлике, на двух сотнях остановок появилось расписание транспорта, 8 нелегальных свалок ликвидировано.


Надежда Невматулина
17 мая 2017 года

 


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