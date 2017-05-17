Новости версия для печати Депутаты орловского Облсовета обсудили вопрос объединения районов В Болхове состоялось выездное заседание двух комитетов Облсовета - комитета по местному самоуправлению и регламенту и комитета по бюджету, налогам и финансам.



Пожалуй, самым острым из обсуждаемых вопросов стал вопрос объединения муниципальных поселений и объединения районов. О нём сегодня много говорят в областной администрации. Выступали главы нескольких районов. В том числе Болховского, Шаблыкинского, Урицкого и Хотынецкого. Большинство из них говорят о том, что все районы объединяют одни и те же проблемы. В частности – не хватает средств на многие социальные обязательства. На содержание администрации идут серьёзные деньги. К примеру, глава Урицкого района Николай Тураев говорил, что до 80-90% расходов идёт на содержание аппарата администрации. Тем самым совсем маленькая сумма остаётся руководителю на то, чтобы исполнять какие-то другие обязательства.



Уже в некоторых районах существуют опыт создания представительства районных центров. И таким образом первые шаги к объединению сделаны. Но пока всё это только обсуждается. Обсуждение вопроса вызвало горячие споры. Но, в принципе, главы районов Орловской области приходят к единому мнению, что как минимум небольшие сельские поселения должны объединяться, чтобы оптимизировать и расходы, и деятельность их администраций.



На комитете по бюджету рассматривались поправки в главный финансовый документ.





Юлия Сулим

17 мая 2017 года







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