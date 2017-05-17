Новости версия для печати В орловской библиотеке им. Бунина подвели итоги областного фотоконкурса "Заповедные места родного края" Конкурс был посвящен Году Экологии и проходил в целях привлечения внимания к сохранению природы родного края.



Всего на конкурс поступило около двух тысяч фото, которые соревновались в трех номинациях: «Любимые места Орловского края», «Сохраним красоту родной природы» и «Животный мир». В течение трех месяцев работы собирались и публиковались в социальной сети, где все желающие могли познакомиться с ними.



Две недели ушло на работу жюри – рассылку работ, сбор и суммирование оценок. Дополнительные баллы получили фотографии, отмеченные членами оргкомитета. Первое место в номинации «Любимые места Орловского края» заняла семья Устиновых за работу «Цветы жизни в цветах». Сразу в нескольких номинациях получила дипломы семья Жиляевых, где фотографией увлекаются все. Одна из их работ - «В деревне» получила наибольшее количество восторженных отзывов



Возраст участников от воспитанников детских садов, школьников и студентов до их родителей. Примечательно, что свои работы прислали жители всех районов области.





Эва Стасюлевич

17 мая 2017 года







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