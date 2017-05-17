Новости версия для печати За минувшие сутки на территории Орловской области произошло 18 дорожно-транспортных происшествий Пострадал один человек.



Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 16 мая в 09:00 обучаемый, управляя мотоциклом, следовал по внутренней территории дома №50А по Карачевскому шоссе в присутствии обучающего. Ученик не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль «Лада». С последующим наездом мотоцикла на препятствие – колесо. В результате ДТП обучаемый получил телесные повреждения.



В Орловской области продолжаются рейды по выявлению нетрезвых водителей. За прошедшие сутки таких было выявлено четыре человека.





Татьяна Курбатова

17 мая 2017 года







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