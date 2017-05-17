В орловском военно-историческом музее торжественное напутствие получили новобранцы текущего воинского призыва

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среда
17.05.2017
19:50:49
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В орловском военно-историческом музее торжественное напутствие получили новобранцы текущего воинского призываПока в ряды российской армии Орловщина поставила порядка 150-и бойцов.
Пик призывной компании еще впереди. Она продлится в регионе до 15 июля. К этому времени потенциальные военнослужащие смогут завершить образование в вузах и средне-специальных учебных заведениях.
В настоящее время в регионе работает 28 призывных комиссий. Всего в этом году долг Родине надлежит отдать около тысячи ста молодым орловцам.
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