Новости версия для печати В орловском военно-историческом музее торжественное напутствие получили новобранцы текущего воинского призыва Пока в ряды российской армии Орловщина поставила порядка 150-и бойцов.



Пик призывной компании еще впереди. Она продлится в регионе до 15 июля. К этому времени потенциальные военнослужащие смогут завершить образование в вузах и средне-специальных учебных заведениях.

Сергей Старков, военный комиссар Орловской области: «Сейчас проходят заседания районных призывных комиссий и проходит медицинское освидетельствование призывников. Хочу сказать, что тем ребята, которые по каким-то причинам не получили повестки, а таких около 400 человек, необходимо явиться на заседания районных призывных комиссий, так как не знание закона и не получение повестки не освобождает от ответственности». В настоящее время в регионе работает 28 призывных комиссий. Всего в этом году долг Родине надлежит отдать около тысячи ста молодым орловцам.





Иван Суверин

17 мая 2017 года







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