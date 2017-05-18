Новости версия для печати Сегодня – международный День музеев И в этот день «хранители старины и истории» будут делать подарки посетителям.



В «Спасском-Лутовиново» сегодня – бесплатный вход на территорию музея. Можно будет не только полюбоваться аллеями старинного парка, но и посетить этнографическую экспозицию под названием - «Приметы милой старины». Кстати ее разместили в бане, чтобы помещение соответствовало «духу старины». Ведь добиться подобного эффекта в современном кирпичном здании сложно.



Вниманию зрителей представлены предметы быта Спасских крестьян и народные костюмы, которые, кстати, можно примерить. Так же в этот день в музее пройдет квест по повести Тургенева «Призраки» - принять участие в игре приглашаются все желающие.



Международному дню музеев будет посвящена выставка, которая откроется сегодня в доме-музее Грановского в Орле. В экспозиции - отреставрированные документы: подлинные записи Тургенева, письма Лескова, рукописи Андреева, автографы Бунина.





Мария Семак

18 мая 2017 года







На главную страницу





