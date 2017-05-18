Новости версия для печати «Тема Дня» Когда в Орле появится точное расписание движения транспорта? Как часто в городе ходят низкопольные автобусы? Кому жаловаться, если вам нахамили в маршрутке?



На эти и другие вопросы сегодня, 18 мая, в интерактивной программе «Тема дня» ответит начальник отдела транспортного обслуживания населения администрации города Орла Вадим Ничипоров. Вопросы ему можно задать с 13:20 до 14:00 часов по телефону прямого эфира 43-51-87.





Юлия Сулим

18 мая 2017 года







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